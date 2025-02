Der FC Bayern spürt die Folgen des Transfersommers 2023

An seiner Ansage hat sich nichts geändert. Seit Uli Hoeneß im Sommer 2024 verkündete, der FC Bayern habe „keinen Geldscheißer“ ist klar: Sportvorstand Max Eberl muss die Gehaltskosten deutlich senken – nur dann sind der mächtige Klub-Patron und der restliche Aufsichtsrat zufrieden.

Heißt auch: In den aktuell anstrengenden und intensiven Wochen der Saison wird beim Rekordmeister ganz genau hingeschaut. Wer zeigt die entsprechende Leistung ? Wer bringt die nötige Mentalität mit? Wer verhält sich wirklich „Bayern-like“?

Guerreiro und Palhinha auf dem Prüfstand

„Guerreiro ist ja der Lieblingsschüler von Thomas Tuchel gewesen. Aber derzeit ist er nicht auf dem Niveau, das sich der FC Bayern wünscht. Er ist flexibel und kann auf vielen Positionen spielen – zuletzt machte er aber zu viele Fehler“, sagt Kumberger in der aktuellen Folge des Podcasts „Die Bayern-Woche“.

Palhinha-Verkauf brächte Image-Problem

„Das wäre ein Hammer, wenn man den Mann, dem man so lange hinterhergelaufen ist und der so teuer war, verkaufen müsste“, so Kumberger. Er ist sich sicher: „Die 50 Millionen Euro, die du für ihn bezahlt hast, bekommst du im Verkauf sicher nicht wieder. Das würde ein Minusgeschäft werden.“