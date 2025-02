Bundesliga: Bayern-Fans protestieren gegen VAR-Neuerung

SPORT1 01.02.2025 • 16:45 Uhr In der Bundesliga wird getestet, dass erstmals VAR-Entscheidungen über die Stadionlautsprecher den Fans erklärt werden - unter anderem beim Heimspiel des FC Bayern gegen Holstein Kiel. Die Bayern-Fankurve protestiert gegen die VAR-Revolution.

Prostet der Bayern-Fans! Die DFL testet an diesem Bundesligaspieltag erstmals, die VAR-Entscheidungen durch den Schiedsrichter über die Stadionlautsprecher erklären zu lassen. Die Fankurve des deutschen Rekordmeisters hat zu dieser Revolution eine klare Meinung.

{ "placeholderType": "MREC" }

Während der ersten Halbzeit im Heimspiel gegen Holstein Kiel (4:3) war in der Südkurve ein Banner zu sehen, auf welchem Stand: „VAR abschaffen, statt NFL nachäffen!“

DFL probt den Ernstfall

In der amerikanischen Football-Liga ist es etabliert, dass die Referees ihre Entscheidungen im Stadion durchsagen, damit die Fans die Begründung auch mitbekommen. Dadurch soll die Transparenz gesteigert werden. Dies ist auch das Ziel der DFL, nachdem es in der Vergangenheit immer wieder Anregungen gegeben hatte, solche Tests in der Bundesliga durchzuführen.

Nachdem die Schiedsrichter dies bereits im Trainingslager in Portugal geübt haben, soll nun an diesem Wochenende bei ausgewählten Partien in der 1. und 2. Bundesliga der Ernstfall geprobt werden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Fünf Tests in der 1. und 2. Bundesliga