BVB: Basler greift Sammer scharf an

Mit der öffentlichen Kritik an der Mannschaft hat Matthias Sammer für Mario Basler eine rote Linie überschritten. Generell gibt der BVB in der Causa für den SPORT1-Experten kein gutes Bild ab.

Mit der öffentlichen Kritik an der Mannschaft hat Matthias Sammer für Mario Basler eine rote Linie überschritten. Generell gibt der BVB in der Causa für den SPORT1-Experten kein gutes Bild ab.

BVB-Wirbel um Sammer: Basler wird deutlich

Sammer hatte im Anschluss an die 1:2-Niederlage des BVB in der Champions League beim FC Bologna als TV-Experte bei Prime Video die Dortmunder Missstände angeprangert: „Wenn wir analytisch vorgehen, ist diese Mannschaft körperlich und geistig in einer Nicht-Verfassung. Das muss man einfach sagen.“

Basler: „Diese Aussagen waren vernichtend gegenüber der Mannschaft“

Basler kritisiert „Rumgeeiere“ im Fall Sammer

Dass in der Causa bislang offiziell noch keine Entscheidung gefallen ist, bezeichnete Basler „als wieder so ein Rumgeeiere“ der Dortmunder Führungsetage. „Es geht im Grunde genauso weiter. Lars Ricken hat gefordert, er muss sich entscheiden. Jetzt haben wir eine Woche später und es ist nichts passiert.“

Generell hat die BVB-Führungsriege in den vergangenen Tagen und Wochen in Baslers Augen kein gutes Bild abgegeben. „Was soll man zu der Führung noch sagen? Es war kreuz und quer, alles durcheinander beim BVB - nicht nur in der Mannschaft, sondern auch in der obersten Etage.“