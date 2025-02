Erneut Personalnot bei RB - Thorup erwartet "offenes Spiel"

In Augsburg will die Mannschaft von Marco Rose Rang vier festigen. Es wartet die drittbeste Rückrundenmannschaft. Beide Teams plagen Personalsorgen.

Neues Jahr, alte Probleme: Fußball-Bundesligist RB Leipzig plagen mal wieder Personalsorgen. Neben den Langzeitverletzten Xaver Schlager, Benjamin Henrichs und Assan Ouédraogo muss Trainer Marco Rose beim FC Augsburg am Freitag (20.30 Uhr) auf den rotgesperrten Kapitän Willi Orban und Leistungsträger Antonio Nusa verzichten.

„Mit Toni fehlt uns schon ein fußballerisches Element“, sagte Rose. Der 19-Jährige Norweger hatte sich beim 2:0 gegen den FC St. Pauli eine Knieverletzung zugezogen und wird voraussichtlich bis Ende März ausfallen. „Viel Luft haben wir da hintendran nicht. Aber das ist nichts Neues für uns in dieser Saison, das bekommen wir hin“, so Rose.

Immerhin ist Yussuf Poulsen wieder als Alternative für die Offensive dabei. Leipzig liegt auf Rang vier, will die jüngste Trendwende bestätigen und den Champions-League-Platz verteidigen. Rose erwartet „ein schwieriges Auswärtsspiel gegen eine grundaggressive Mannschaft“.

Der FCA könnte mit einem Sieg nochmal Richtung Europa schielen. „Fünf Spiele in Serie ungeschlagen - das gibt uns viel Selbstvertrauen“, sagte Trainer Jess Thorup. Nach drei Auswärtsspielen in Serie freut sich der Däne mal wieder auf die heimische Kulisse: „Beide Teams wollen Fußball spielen, und der neue Rasen in unserer Arena bietet dafür gute Bedingungen. Ich erwarte ein offenes Spiel.“