Erste VAR-Durchsage: Schiedsrichter Braun zieht positives Fazit

Auf den großen Moment in seinem erst dritten Bundesligaspiel konnte ihn niemand wirklich vorbereiten. "Vor 30.000 Leuten zu reden, ist schon noch mal was anderes. Das kann man nicht üben", so Braun. Überhaupt sei es "keine besonders schöne Situation gewesen", er fühlte sich "angespannter als sonst". Braun hatte in Leverkusen gegen Hoffenheim zunächst auf Elfmeter für Bayer wegen eines Fouls an Nathan Tella entschieden - der stand allerdings im Abseits.