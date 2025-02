FC Bayern: Upamecano fällt aus, Kane im Kader

Bayern München muss im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt (17.30 Uhr/DAZN) ohne seinen zuletzt besten Abwehrspieler auskommen. Dayot Upamecano steht Trainer Vincent Kompany wegen Hüftproblemen nicht zur Verfügung, für ihn spielt Eric Dier an der Seite von Min-Jae Kim. Dagegen gehört der zuletzt angeschlagene Harry Kane zumindest zum Aufgebot des deutschen Rekordmeisters, in der Startelf steht aber zunächst Thomas Müller.

Kane hatte an einer Einblutung in der Wade laboriert. Im Play-off-Rückspiel der Champions League gegen Celtic Glasgow war der Torjäger deshalb zur Pause ausgewechselt worden. In dieser Saison hat der 31-Jährige bisher vier Pflichtspiele verpasst.