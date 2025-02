FC Bayern: Bosse verzichten auf Ansagen vor Topspiel gegen Leverkusen

SID 15.02.2025 • 06:12 Uhr Die Münchner verzichten vor dem Topspiel auf großspurige Sprüche, sind aber zuversichtlich.

Von einer möglichen Machtdemonstration wollte Max Eberl nichts wissen. „Wir haben acht Punkte Vorsprung. Wenn man von Vormachtstellung spricht, haben wir den amtierenden Meister bislang in Schach gehalten. Es geht nicht darum, Xabi Alonso oder Leverkusen in die Schranken zu weisen, sondern, dass wir uns eine noch bessere Ausgangslage verschaffen wollen“, betonte der Sportvorstand vor dem Ligagipfel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) beim Double-Gewinner Bayer Leverkusen.

Klar ist: Nach einer Saison ohne Titel inklusive reichlich Unruhe streben die Bayern mit aller Macht wieder nach ganz oben. Mit einem Sieg könnten die Münchner im Titelrennen schon für eine Vorentscheidung sorgen. Doch auf vollmundige Sprüche verzichteten sie trotz der komfortablen Situation.

Sorgt Bayern für eine Vorentscheidung?

"Es sind noch einige Spiele zu spielen danach. Wir freuen uns auf das Spiel. Leverkusen macht in den letzten 18 Monaten einen herausragenden Job, gehört zu den besten Mannschaften in Europa", sagte Eberl vielmehr. Der deutliche Abstand gebe aber "ein gutes Gefühl. Leverkusen muss eher gewinnen als wir." Dennoch wolle der Rekordmeister nicht abwarten: "Wir wollen dahin fahren und gewinnen."

Ein Finale im Kampf um die Meisterschaft für sein Team sieht Leverkusens Trainer Xabi Alonso aber nicht. "Wir erwarten ein Top-Top-Spiel gegen einen Top-Top-Gegner. Nach dem Spiel werden wir die Tabelle sehen", sagte der Spanier zurückhaltend. Er setzt voll auf "Unterschiedsspieler" Florian Wirtz. Dessen Einfluss auf das Spiel sei "sehr groß", lobte Alonso: "Seine Zukunft ist groß, es gibt kein Limit für ihn."

Bayern-Trainer Vincent Kompany warnte seine Stars vor Leverkusen. "Man darf nicht vergessen, dass sie in den letzten 18 Monaten nur einmal in der Liga verloren haben. Es würde mich nicht überraschen, wenn sie regelmäßig über 80 Punkte kommen können. Das zeigt, wie gut sie arbeiten. Wir sind uns darüber bewusst", sagte der Belgier. Sein FC Bayern habe in den letzten Monaten aber "den Schritt gemacht, um in die Konkurrenz zu gehen. Wir wollen eine von den Mannschaften sein, die auswärts dort gewinnt."

Bayern mit sieben Liga-Siegen in Serie

Das nötige Selbstvertrauen bringen die Bayern mit. Sie haben die vergangenen sieben Ligaspiele in Serie gewonnen. Gegen die Werkself gab es in den vergangenen fünf Pflichtspielen aber keinen Sieg (drei Niederlagen, zwei Remis). Der letzte Erfolg gelang am 30. September 2022 (4:0), in Leverkusen liegt der letzte Münchner Dreier gar noch länger zurück: ein 5:1 am 17. Oktober 2021.