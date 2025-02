"Joker" Lee sticht: Närrische Mainzer träumen von Europa

Dank „Joker“ Jae-Sung Lee darf die Überraschungsmannschaft des FSV Mainz 05 mehr denn je vom Europacup träumen. Trotz ganz schwachen 60 Minuten gewannen die Rheinhessen am 23. Spieltag der Fußball-Bundesliga 2:0 (0:0) gegen Aufsteiger FC. St. Pauli.

Der eingewechselte Südkoreaner Lee traf für den „Karnevalsverein“ (67.). Paul Nebel sorgte in der Nachspielzeit nach Vorarbeit von Lee für den Endstand (90.+5). St Pauli verpasste einen wichtigen Punktgewinn im Kampf gegen den Abstieg.

„Das ist Neuland für mich“, sagte der gesperrte Pauli-Trainer Alexander Blessin kurz vor dem Anpfiff bei Sky: „Ich bin gespannt, wie ich es auf der Tribüne erleben werde.“ Blessin wurde von seinem Assistenten Peter Nemeth an der Seitenlinie vertreten.

Die Mainzer hatten großes Glück, dass ihnen in ihren bunten Fastnachtstrikots nicht früh der Spaß verging. Die Hamburger erwischten den deutlich besseren Start in die Partie. Noah Weißhaupt traf in der 6. Minute den Pfosten, Johannes Eggestein vergab kurz darauf eine weitere Großchance (15.).