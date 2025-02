Bundesliga: Leipzig verkündet Transfer von Spitzen-Talent!

Leipzig-Boss schwärmt von Neuzugang

In der vergangenen Saison traf Nedeljkovic mit Belgrad in der Champions League bereits auf Leipzig und gastierte in dieser Spielzeit mit Aston Villa in der Red Bull Arena. Bislang kommt er auf sechs Einsätze in der Königsklasse, in der Premier League absolvierte der Abwehrspieler fünf Partien.