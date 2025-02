FC Bayern: Effenberg fordert Kehrtwende bei Goretzka

Leon Goretzka bekommt prominente Unterstützung. Der ehemalige Münchner Kapitän wünscht sich seine Rückkehr in die Nationalmannschaft.

Nach seiner Auferstehung beim FC Bayern hat Leon Goretzka einen prominenten Fürsprecher bekommen - auch für ein Comeback in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Wenn Bundestrainer Julian Nagelsmann nach dem Leistungsprinzip vorgehe, müsse er „für die kommenden Länderspiele Ende März auf jeden Fall über Goretzka nachdenken und ihn zurückholen“, schrieb Ex-Profi und SPORT1 -Experte Stefan Effenberg (56) in seiner Kolumne beim Nachrichtenportal t-online .

Der frühere Münchner Kapitän lobte Goretzka in höchsten Tönen. Obwohl er zu Beginn der Saison auf dem Abstellgleis stand und verkauft werden sollte, habe sich der Mittelfeldspieler "nie hängen lassen, sich nie beklagt, sondern immer auf dem Platz geantwortet", sagte Effenberg und schloss daraus: "So einen Spieler wünscht sich jeder Trainer."

Goretzka zuletzt nicht mehr dabei

Unter Nagelsmann war Goretzka zuletzt nicht berücksichtigt worden, auch bei der Heim-EM 2024 fehlte er im DFB-Kader. Sein bislang letztes von 57 Länderspielen absolvierte der 29-Jährige im November 2023 bei der 0:2-Niederlage in Österreich. Die nächsten Partien sind die Viertelfinalspiele in der Nations League gegen Italien (20. und 23. März) in Mailand und Dortmund.