Müller wünscht Special-Olympics-Athleten viel Erfolg

Deutsche Athleten wollen nach Medaillen greifen

Die rund 35 deutschen Athletinnen und Athleten, die in Turin vom 8. bis 15. März in acht Sportarten antreten werden, wurden im Rahmen des Bundesliga-Spiels zwischen Bayern München und Holstein Kiel am Samstagnachmittag in der Allianz Arena Richtung Turin verabschiedet. Die Special Olympics sind die größte Bewegung für Menschen mit geistiger und mehrfacher Beeinträchtigung.