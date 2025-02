"Müssen uns steigern": Hoeneß fordert VfB-Reaktion im Pokal

Sebastian Hoeneß war überhaupt nicht zufrieden. "Wir müssen anders auftreten, wir müssen uns steigern. Das ist Fakt", forderte der Trainer des VfB Stuttgart nach dem enttäuschenden 1:2 (0:1) gegen Borussia Mönchengladbach - bevor er schnell anfügte: "Und das müssen wir jetzt am Dienstag tun."

Bei wettbewerbsübergreifend drei Niederlagen in Folge steht der VfB nun - das hatte es zuvor in dieser Saison noch nicht gegeben. Doch viel Zeit zum Wunden lecken bleibt den Stuttgartern eben nicht, im Viertelfinale des DFB-Pokals wartet bereits in wenigen Tagen das Duell mit dem FC Augsburg (20.45 Uhr/ARD und Sky). "Wir haben ein sehr wichtiges Spiel, da erwarte ich, dass wir eine Reaktion zeigen", sagte Hoeneß: "Ich bin mir auch sicher, dass wir das tun, aber wir müssen uns steigern."