Xhaka mit Ansage zum Bayern-Spiel!

Anführer Granit Xhaka glaubt trotz des Acht-Punkte-Rückstands auf Bayern München noch an eine erfolgreiche Titelverteidigung mit Bayer Leverkusen.

„Es ist alles möglich und wir werden nicht so schnell aufgeben“, sagte der Schweizer im Sky-Interview vor dem direkten Duell mit dem Bundesliga-Tabellenführer aus München am Samstag (18.30 Uhr) in der BayArena.