Schmidt: "Müssen in die gefährlichen Räume kommen"

SID 07.02.2025 • 13:19 Uhr Der FCH-Coach fordert im Abstiegskampf seine Offensive um den noch torlosen Torjäger Budu Siwsiwadse.

Heidenheims Trainer Frank Schmidt hat im Bundesliga-Abstiegskampf seine Offensive um den noch torlosen Winterzugang Budu Siwsiwadse in die Pflicht genommen. Beim Georgier warte man darauf, so Schmidt, "dass der Knoten platzt. Aber alle anderen müssen auch in die gefährlichen Räume kommen."

Dies sei "ein Punkt", führte Schmidt vor dem Bundesligaspiel beim SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) weiter aus, "der uns schon die ganze Saison begleitet. Wir müssen zu Aktionen kommen, die zum Abschluss führen. Da sind alle Spieler gefordert. Da hinken wir hinterher. Auch bei Offensivstandards müssen wir gefährlicher werden", forderte er. Dies habe er unter der Woche auch "deutlich angesprochen".

Die Heidenheimer stehen mit nur 14 Zählern aus 20 Spielen auf Relegationsplatz 16. In den vergangenen 15 Ligaspielen gelangen nur ein Sieg und zwei Unentschieden. "Es wäre auch mal wieder gut", so Schmidt am Freitag, "in Führung zu gehen. In unserer Situation würde das helfen. Wir laufen zu oft einem Rückstand hinterher."

In Freiburg trifft der FCH auf seinen Ex-Profi Jan-Niklas Beste. "Das ist nicht unser Thema. Es freut mich für ihn, dass er einen Verein hat, wo das Umfeld passt. Aber er ist Spieler von Freiburg und nicht von Heidenheim", sagte Schmidt zum Wiedersehen mit dem 26-Jährigen trocken.

