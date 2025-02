St. Pauli: Punkt kann noch wichtig werden

Alexander Blessin haderte - aber nur kurz. "In der Hinrunde hätten wir so ein Spiel wohl noch verloren", sagte der Trainer des FC St. Pauli nach dem unglücklichen 1:1 (1:0) gegen den FC Augsburg. Lange hatte es nach dem Eigentor von Augsburgs Noahkai Banks (17.) für sein Team nach dem dritten Sieg in Serie ausgesehen, am Ende reichte es aber doch nur zu einem Remis.