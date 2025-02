Titelrennen "noch offen": Bayer mit Zweckoptimismus

Eine Vorentscheidung zugunsten der Münchner blieb zwar aus, doch der Acht-Punkte-Rückstand auf den Tabellenführer erscheint für Bayer kaum aufholbar. Er glaube dennoch "zu 100 Prozent", dass das Titelrennen offen sei. "Ich habe keine Zweifel, dass noch etwas geht, aber dafür müssen wir Punkte sammeln - und schauen, was andere machen", sagte Tah. Nach der verpassten Chance klangen die Leverkusener Statements aber vielmehr nach Zweckoptimismus.

"Die Tabelle interessiert mich nicht. Wenn Bayern München seine Spiele gewinnt, muss man ihnen gratulieren", sagte Anführer Granit Xhaka trotzig bei Sky. Und Trainer Xabi Alonso wollte wie in der Double-Saison frühestens im April "reden - wie letztes Jahr. Es ist noch offen". Es gehe noch "um viele Punkte", sagte der Spanier - wenngleich er zugab: "Das Ergebnis für die Tabelle hätte besser sein können."

Der dominante Auftritt seines Teams, das den Bayern massive Probleme bereitet und nahezu keine Chance zugelassen hatte, stimmte Alonso aber positiv. Dies sei "eine gute Erfahrung, für das, was in der Champions League auf uns zukommt", sagte der Bayer-Coach mit Blick auf das Achtelfinale der Königsklasse: "So können wir gegen alle Gegner kämpfen."