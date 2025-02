Toppmöller will auch in München "natürlich etwas mitnehmen"

Der Befreiungsschlag gegen den Abstiegskandidaten war dringend nötig, Trainer Dino Toppmöller will nun auch den Rekordmeister erneut ärgern.

Am kommenden Sonntag (ab 17.30 Uhr im LIVETICKER) gastieren die Frankfurter bei Tabellenführer Bayern München. Dort wollen die in diesem Kalenderjahr unbesiegten Frankfurter „natürlich etwas mitnehmen, um diese Serie auszubauen“, sagte der Coach, „aber jetzt über irgendwelche finalen Tabellenplätze zu sprechen, ist zu früh“.

Die Resultate dieses Jahres machen der SGE Mut. "Wir sind jetzt sieben Spiele im neuen Jahr in der Bundesliga ungeschlagen - und das wollen wir noch ein bisschen bleiben", kündigte Toppmöller an. Motivation bietet zudem das mühsam erkämpfte 3:3 in der Hinrunde. Dort habe seine Mannschaft "gezeigt, dass wir Waffen haben, um ihnen im Umschaltspiel mit der Geschwindigkeit, die wir vorne haben, wehzutun".