VfB mit Undav gegen Wolfsburg

„Ihm geht es wieder gut, da ist das Fragezeichen am kleinsten“, sagte Hoeneß am Donnerstag über seinen Angreifer. Natürlich habe Undav nach längeren Verletzungs- und Krankheitspausen in dieser Saison „noch nicht den Rhythmus. Das war alles noch nicht so rund. Aber jetzt bleibt er hoffentlich gesund. Der Junge hat sofort Wirkung und das ist wichtig für uns.“