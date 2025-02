Vor Bundestagswahl: Fanhilfen formulieren Forderungen

Der Dachverband der Fußball-Fanhilfen hat sich kurz vor der Bundestagswahl mit einem Forderungspapier an die kommende Bundesregierung gewandt. Mit sieben konkreten Forderungen will der deutschlandweite Zusammenschluss die Rechte von Fans im ganzen Land und in allen Ligen stärken, die „seit vielen Jahren unter einem enormen Repressionsdruck“ stehen würden.

„Die zahlreichen gewalttätigen Polizeieinsätze der vergangenen Saison zeigen mehr als deutlich, dass ein anderer Umgang der Sicherheitskräfte mit Fußballfans dringend notwendig ist“, heißt es in dem Forderungskatalog, der am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz vorgestellt wurde. Der Verband setzt sich unter anderem dafür ein, dass Chatkontrolle verhindert wird, Bundespolizeibeauftragte gestärkt werden und Polizeibehörden keine erweiterten Befugnisse erhalten.

Die Fanhilfen, die nach eigenem Bekunden „den Großteil der Fans in Deutschland“ hinter sich wähnen, kritisieren eine „voranschreitende Militarisierung der Polizei rund um Fußballstadien“. Deshalb spreche man sich „weiterhin für einen Schusswaffen-Verzicht der Polizei und ein Pfefferspray-Verbot in den Stadien aus. Diese Einsatzmittel sind in vollbesetzten Fußballstadien ungeeignet und gefährlich. Die Rechte von Fußballfans seien jedoch „nicht nur in den Stadien bedroht“, deshalb wurden die Forderungen formuliert.