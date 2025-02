Trapp warnt vor schwächelnden Bayern

Die Bayern hatten zuletzt bei Bayer Leverkusen (0:0) und gegen Celtic Glasgow (1:1) nicht überzeugt. Dennoch werde man am Sonntag in München „eine Top-Performance brauchen, um dort zu punkten“, mahnte Trapp, „egal, wie die letzten beide Spiele von Bayern waren“.

Bayern „absolute Top-Mannschaft in Deutschland“

Die Münchner seien noch immer „die absolute Top-Mannschaft in Deutschland“, so der Torhüter: „Wir wissen, wie schwer es in München ist und dass wir nah an die Perfektion kommen müssen, um dort zu punkten.“