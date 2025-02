Woltemade vor Startelf-Comeback für VfB

Offensivspieler Nick Woltemade steht vor der Rückkehr in die Startelf des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart. „Nick hat schnell wieder an die Form vor der Krankheit angeknüpft. Es kann gut sein, dass wir ihn am Sonntag sehen“, sagte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß vor der Partie bei der TSG Hoffenheim am Sonntag (ab 19.30 Uhr im LIVETICKER).