"Wünschen dir den Tod": Grifo beklagt Hass bei Social Media

„Aber ich frage mich trotzdem - was hat zum Beispiel meine Frau damit zu tun, wenn ich einen Elfmeter verschieße oder einen Ball an die Latte setze?“, führte Grifo weiter aus: „Jeder Mensch sollte doch wissen, dass ich das nicht mit Absicht mache. Diese Leute schreiben dir ohne Profilbild und fühlen sich in ihrer Anonymität sicher im Netz. Nur die Wenigsten würden dir diese schlimmen Worte ins Gesicht sagen.“