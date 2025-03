Alonso mit Kampfansage: April als Monat der Wahrheit

Heißt: Alonso hat die Meisterschaft noch nicht abgeschrieben. Schon in der vergangenen Spielzeit hatte Alonso erst im April über den Titel sprechen wollen. In diesem Jahr ist die Ausgangssituation allerdings eine gänzlich andere: Während die Leverkusener im Vorjahr bereits Mitte April die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte perfekt gemacht hatten, benötigt Bayer nun eine Aufholjagd.

In der Liga können sie den Rückstand auf Spitzenreiter Bayern München durch einen Sieg am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) gegen den VfL Bochum zumindest vorübergehend auf drei Punkte verkürzen. Die Partie sei "super wichtig", nun sei "der Moment, in dem sich alles entscheiden kann. Wir wollen so viel Druck wie möglich machen", sagte Alonso, der seine Zukunft in Leverkusen über den Sommer hinaus am Donnerstag offengelassen hatte.