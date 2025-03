"Ärgere mich": Freiburg hadert mit Punktverlust in Überzahl

Ähnlich erging es seinen Spielern. "Es war aufgrund der Dauer in Überzahl mehr drin", sagte Maximilian Eggestein: "Ich habe nicht das Gefühl, dass wir total glücklich sind. Es ist okay, aber nicht mehr. So wie das Spiel läuft, müssen wir es gewinnen." Es sei auch nach dem Platzverweis gegen Dominik Kohr (44.) "nicht einfach" gewesen, ergänzte Torschütze Michael Gregoritsch: "Dementsprechend ist es ein Punkt, den wir gerne mitnehmen." Auch wenn er sich "ein bisschen" ärgere.