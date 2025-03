Vor Bundesliga-Alltag: Alonso hakt Bayern-Pleite ab

Die Stimmung im Team sei nach wie vor "gut", im Meisterrennen und Rückspiel gegen die Bayern will die Werkself noch einmal alles probieren.

Trainer Xabi Alonso von Double-Sieger Bayer Leverkusen hat die herbe Klatsche in München verarbeitet. „Heute ist es besser als gestern“, sagte der 43-Jährige am Freitag über den Frust in seiner Mannschaft.