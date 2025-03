Hecking hakt Bayern-Sieg ab - Frankfurt eine "Hammeraufgabe"

Trainer Dieter Hecking vom abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten VfL Bochum verschwendet an den Sensationssieg beim FC Bayern (3:2) keinen Gedanken mehr. „Die Punkte in München haben wir gerne mitgenommen, aber das ist jetzt egal“, sagte der Coach: „Wir müssen uns auf das fokussieren, was am Sonntag vor uns liegt.“