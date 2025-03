Hoeneß mit klarer Ansage: "Endlich den Bock umstoßen"

Im Topspiel bei Eintracht Frankfurt will der VfB Stuttgart seine Ergebniskrise beenden.

Nur ein Sieg aus den vergangenen acht Spielen, dafür aber fünf Niederlagen - Trainer Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart hat für das erste Spiel nach der Länderspielpause eine klare Vorgabe an seine Mannschaft: „Es geht für uns darum, endlich den Bock umzustoßen - mit der Wut darüber, dass wir zuletzt die Dinge nicht zu Ende gebracht haben.“

Dass nach dem Absturz auf Tabellenplatz neun das Ende der Ergebniskrise im Topspiel am Samstagabend (18.30 Uhr) bei Eintracht Frankfurt bewältigt werden muss, spielt für Hoeneß keine Rolle: „Wenn es in Frankfurt sein muss, dann eben in Frankfurt.“ Bei fünf Punkten Rückstand auf Rang sechs und acht Punkten auf Champions-League-Rang vier und damit die Eintracht wäre ein Sieg dringend geboten.