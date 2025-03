Bundesliga: Underdog will Bayern ärgern

Die Bochumer stecken tief im Abstiegskampf und müssen beim Tabellenführer ran. Die Fans dürften so oder so Spaß haben.

Auch wenn ein Sieg in der Allianz Arena am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) gegen die übermächtigen Bayern äußerst schwierig sei, will Losilla zumindest „keine Klatsche kassieren“. Schließlich habe er in neun Spielen auch schon zweimal gegen den FCB gewonnen.