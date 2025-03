Medien: Bayer will Torhüter Kovar abgeben und sucht Ersatz

Bayer Leverkusen will Matej Kovar (24) offenbar nach der Saison abgeben und einen neuen Torhüter verpflichten. Wie der Kölner Stadt-Anzeiger am Sonntag berichtet, sei der Double-Gewinner bereits „intensiv“ auf der Suche nach einem Nachfolger für den tschechischen Nationalkeeper. Als Kandidaten nennt das Blatt Noah Atubolu (SC Freiburg), Stefan Ortega Moreno (Manchester City) und Alex Meret (SSC Neapel).

Kovar war 2023 für fünf Millionen Euro Ablöse von Manchester United zu den Rheinländern gewechselt. Trainer Xabi Alonso setzte den Torhüter zunächst in den Pokal-Wettbewerben ein, Lukas Hradecky absolvierte die Partien in der Bundesliga. In dieser Saison kommt Kovar bislang auf 13 Pflichtspieleinsätze, in der Champions League patzte er zuletzt im Achtelfinal-Hinspiel bei Bayern München (0:3).