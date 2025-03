Meisterkampf: Bayern können im Endspurt zweimal vorlegen

Am 26. April finden die Heimspiele des 31. Spieltags von Bayern (gegen Mainz) und Leverkusen (gegen Augsburg) zeitgleich um 15.30 Uhr statt. Am 34. Spieltag werden ohnehin alle Partien zeitgleich samstags um 15.30 Uhr ausgetragen. Die Münchner gastieren an jenem 17. Mai in Hoffenheim, während die Werkself in Mainz antritt. Das Topspiel des 31. Spieltags bestreiten Eintracht Frankfurt und RB Leipzig, in der Woche darauf spielt Dortmund gegen Wolfsburg samstags um 18.30 Uhr. Am 32. und 33. Spieltag finden jeweils drei Sonntagsspiele statt.