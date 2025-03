Palhinha will sich beim FC Bayern durchsetzen

João Palhinha spielt beim FC Bayern bisher eine Nebenrolle. Das will der Portugiese ändern.

Mittelfeldspieler João Palhinha denkt nicht an einen vorzeitigen Abgang von Bayern München und will sich beim deutschen Fußball-Rekordmeister durchsetzen. „Die Gerüchte über einen Abschied interessieren mich nicht. Ich werde alles dafür tun, um zu zeigen, warum der Klub für mich das Geld ausgegeben hat“, sagte der Portugiese der Sport Bild: „Ich denke nicht daran zu gehen.“

Als Vorbild nannte Palhinha auch den deutschen Nationalspieler Leon Goretzka, mit dem er um einen Platz im Mittelfeld konkurriert. „Noch in der vergangenen Saison haben sich fast alle über einige Spieler bei uns beschwert: Leon Goretzka, Dayot Upamecano, Alphonso Davies. Viele Spieler, die exemplarisch für meine Situation jetzt stehen. Ich will einfach zeigen, was ich kann.“