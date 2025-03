Rapp sieht Kieler Mentalität als Trumpf im Abstiegskampf

Der erste Auswärtssieg in der noch kurzen Bundesliga-Historie von Holstein bei Union Berlin am vergangenen Sonntag (1:0) hat die Hoffnungen der Kieler enorm beflügelt. Sogar Rang 15 mit dem FC St. Pauli ist angesichts von fünf Punkten Rückstand wieder in Reichweite. Entsprechend groß ist die Hoffnung, dass Rapps Team gegen Stuttgart erstmals in dieser Saison den zweiten Sieg hintereinander einfahren kann.