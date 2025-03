Toppmöller will Schwung mitnehmen - Koch wieder fraglich

SID 07.03.2025 • 13:42 Uhr Der Coach will an den Auftritt im Europapokal anknüpfen. Seine wichtige Stütze in der Defensive könnte erneut fehlen.

Nach dem Sieg in der Europa League will Dino Toppmöller mit Eintracht Frankfurt auch in der Fußball-Bundesliga sofort in die Erfolgsspur zurück finden. „Das wollen wir unbedingt mit aller Macht. Da hilft so ein Ergebnis von gestern“, sagte der 44-Jährige vor der Partie am Sonntag gegen Union Berlin (15.30 Uhr).

An die gute Vorstellung beim 2:1 (1:1)-Sieg im Achtelfinal-Hinspiel bei Ajax Amsterdam am Donnerstagabend wolle sein Team anknüpfen. „An die Leistung und Intensität. Am besten auch mit dem Resultat, dass wir das Spiel gewinnen“, meinte der Trainer. Gegen den Tabellen-14. erwarte er „eine unangenehme Aufgabe, wir sind aber gut vorbereitet und fühlen uns körperlich gut im Saft“.

Die Reaktion seiner Mannschaft im Europacup nach zwei klaren Niederlagen in der Liga überraschte Toppmöller dagegen nicht. „Mir war nicht angst und bange, weil ich die Jungs auch in den Wochen davor gesehen habe“, erklärte er: „Wie wir hier Wolfsburg und in Mönchengladbach dominiert haben, die eine super Rolle spielen in der Bundesliga, das sind Sachen, die wir nicht vergessen - und eine Mannschaft fühlt das auch.“