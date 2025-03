Wieder unters Messer! Bittere Gewissheit bei Bayern-Pechvogel

Bittere Gewissheit bei Tarek Buchmann: Das Abwehr-Juwel des FC Bayern hat sich im Regionalligaspiel der Amateure gegen Würzburg am vergangenen Samstag eine Verletzung an der linken Schulter zugezogen, musste am Dienstag operiert werden. Das gab der Rekordmeister am Nachmittag bekannt.