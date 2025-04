Eintracht-Boss Hellmann vor Tottenham-Spiel "on fire"

Es war ein seltener Gast, der am Sonntagabend im Bauch der Frankfurter Fußballarena vor die Presse trat. Doch Axel Hellmann, Vorstandssprecher von Eintracht Frankfurt, hatte etwas mitzuteilen: „Ich bin on fire, das könnt ihr mir glauben“, sagte der Klubboss mit Blick auf das Viertelfinal-Rückspiel in der Europa League gegen Tottenham Hotspur am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL), „ich will auf keinen Fall, dass wir diese Chance vorbeiziehen lassen.“