Erleichterung bei Bayer: "Eigentlich total unverdient"

Dank des späten Siegtors in Heidenheim bleibt die Werkself bis auf sechs Punkte am FC Bayern dran.

Tatsächlich war Leverkusen in Heidenheim lange unterlegen und hatte mehrfach Glück nicht in Rückstand zu geraten. Erst der eingewechselte Emiliano Buendia (90.+1) rettete noch den Sieg, durch den Bayer wieder bis auf sechs Punkte an den FC Bayern heranrückte. Entsprechend ist auch die Hoffnung auf eine Aufholjagd noch nicht vollends verschwunden.