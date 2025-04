Hoeneß nimmt Undav in Schutz: "Seine Momente kommen bald"

Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß hat seinen Nationalspieler Deniz Undav in Schutz genommen. "Da wird viel gesprochen, das muss ich noch mal einordnen. Er hatte eine herausragende Saison und sich in die Herzen der VfB-Fans gespielt, aber auch Sympathien in ganz Deutschland gewonnen. Das war ein Raketenstart. Da ist es automatisch so, dass der Erwartungsdruck steigt. Er hatte eine kurze Vorbereitung und eine Muskelverletzung. Es sind ein paar Faktoren, die man ihm zugute halten muss", sagte Hoeneß vor dem Bundesligaspiel am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) gegen Werder Bremen über den 28-Jährigen.