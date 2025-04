Müller versichert: "Sind voll auf einer Spur"

Der 35-Jährige, der von den Münchnern gegen seinen Wunsch nach 17 Profi-Jahren keinen neuen Vertrag angeboten bekommen hatte, betonte stattdessen die „gemeinsamen Ziele und gemeinsamen Interessen“ um das angepeilte Endspiel der Champions League in München am 31. Mai. Im Viertelfinale gegen Inter Mailand mit dem Hinspiel am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) könne man „so richtig die Tür aufstoßen in Richtung Finale dahoam“, sagte Müller: „Das ist es, was wirklich zählt und was uns als Mannschaft und mich am meisten beschäftigt.“