Ricken öffnet Hummels die Tür: "Jederzeit herzlich willkommen"

Ricken habe Hummels aber noch nicht angerufen, um ihn für einen Job in Dortmund zu begeistern. Generell betonte er: „Mats hat totale Identifikation mit Borussia Dortmund bewiesen und gezeigt, dass du nicht zwangsläufig in Dortmund geboren sein musst, um ein authentischer Borusse zu sein.“

Während der 35-jährige Reus aktuell bei Los Angeles Galaxy in der MLS noch nicht ans Aufhören denkt, hatte Hummels am vergangenen Freitag angekündigt, seine Profilaufbahn nach der Saison zu beenden. Aktuell steht der Weltmeister von 2014 bei der AS Rom in Italien unter Vertrag.