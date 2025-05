Rhein-Main-Duell: DFB ermittelt gegen Frankfurt

Die Vorfälle im Rhein-Main-Duell haben für den Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt ein Nachspiel. Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat am Montag Ermittlungen gegen die Hessen aufgenommen. Das bestätigte der DFB dem SID. Während der Partie am Sonntag beim FSV Mainz 05 (1:1) hatten Frankfurter Fans mehrfach Gegenstände in Richtung des Spielfelds geworfen.