Freiburg verlängert mit Shootingstar

Johan Manzambi spielte sich beim SC Freiburg zuletzt in den Fokus - nun wurde der 19-Jährige mit einem neuen Vertrag belohnt.

Vor der abgelaufenen Saison war der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler in den Profikader des Sport-Clubs gerückt. Im September 2024 feierte der Schweizer sein Profidebüt, im April erzielte Manzambi sein erstes Bundesligator.

Manzambi feiert Torpremiere für die Schweiz

„Die Entwicklung von Johan hat sich kontinuierlich fortgesetzt – das ist in dieser Form außergewöhnlich“, sagte SC-Vorstand Jochen Saier: „Er konnte sein Profil nochmals schärfen und hatte mit seiner Spielweise einen wesentlichen Anteil am erfolgreichen Abschneiden der Mannschaft. Wir sind alle davon überzeugt, dass er hier am richtigen Ort ist.“