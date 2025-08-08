Ausrutscher am Punkt: Kane sieht's gelassen

SID 08.08.2025 • 05:32 Uhr Der Fehlschuss kam für Harry Kane zu einem günstigen Zeitpunkt.

Das Missgeschick vom Punkt verdarb Harry Kane nicht die gute Laune. Natürlich haderte der Torjäger von Bayern München ein wenig über seinen Ausrutscher beim verschossenen Elfmeter im Testspiel gegen seinen Ex-Klub Tottenham Hotspur (4:0). Dem seltenen Malheur konnte Kane letztlich aber sogar etwas Positives abgewinnen.

"Ich bin leider weggerutscht. Aber ich bin froh, dass es in einem Vorbereitungsspiel und nicht in einem regulären Spiel passiert ist", sagte Kane: "Solche Dinge passieren nun mal." Drei Minuten, nachdem der Engländer die Münchner in Führung gebracht hatte (12.), vergab er die große Chance auf den schnellen zweiten Treffer - es war sein erster Fehlschuss nach 971 Tagen und zuvor 30 Treffern vom Punkt.

Dafür gab es deutliche Kritik in der englischen Presse. "Kane verfehlt meilenweit! Das ist wahrscheinlich der schlechteste Elfmeter in Kanes Karriere. Er rutscht aus und schickt den Ball zum Mond", schrieb die Daily Mail. Zuletzt hatte Kane im WM-Viertelfinale 2022 gegen Frankreich einen Elfmeter verschossen - auch dort war er leicht weggerutscht.

Nun in München "wiederholte er den fürchterlichen Elfmeter aus dem WM-Viertelfinale von vor drei Jahren und schoss erneut in Reihe Z", schrieb The Sun. Den Grund für den Fauxpas hatte Kane schnell gefunden. "Ich habe während des Aufwärmens darüber nachgedacht, meine Schuhe zu wechseln, habe es aber nicht getan", sagte Kane: "So etwas kommt manchmal vor. Man wird dafür bestraft."

