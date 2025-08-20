Badstübner pfeift Bundesliga-Eröffnungsspiel

FIFA-Schiedsrichter Florian Badstübner leitet am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) das Eröffnungsspiel der Fußball-Bundesliga zwischen Meister Bayern München und RB Leipzig. Die Ansetzung des 34-Jährigen vom TSV Windsbach bestätigte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch.

Der gebürtige Nürnberger feierte in der Saison 2020/21 sein Debüt in der Eliteklasse. Bisher leitete Badstübner 63 Partien in der Bundesliga. Seit Anfang dieses Jahres steht er als einer von zehn deutschen Unparteiischen auf der Liste des Weltverbands.