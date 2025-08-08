Verpatzte Generalprobe: Bayer unterliegt Chelsea

SID 08.08.2025 • 22:37 Uhr Eine Woche vor dem Auftakt hat Leverkusens neuer Trainer Erik ten Hag noch Arbeit vor sich. Die Generalprobe geht daneben.

Der deutsche Vizemeister Bayer Leverkusen und sein neuer Trainer Erik ten Hag haben ihre Generalprobe verpatzt. Im letzten Test vor dem Pflichtspielauftakt verloren die Rheinländer mit 0:2 (0:1) beim Klub-Weltmeister FC Chelsea. Estevao Willian (18.) und Joao Pedro (90.+1) erzielten die Treffer für Blues.

An der Londoner Stamford Bridge präsentierte sich Leverkusen mit den Neuzugängen Mark Flekken, Jarell Quansah und Ibrahim Maza in der Startelf weitgehend ideenlos. Torhüter Flekken, der nach seinem Wechsel ins Rheinland die neue Nummer eins ist, verhinderte eine höhere Niederlage.

Vor dem Anpfiff hatte der Klub den Wechsel von Kapitän und Torhüter Lukas Hradecky zur AS Monaco bekannt gegeben, der Finne ist der fünfte Leistungsträger aus der Double-Saison, der Bayer in diesem Sommer verlassen hat.