Bayern vorerst ohne Wanner

SID 09.08.2025 • 12:44 Uhr Der 19-Jährige hat sich im Test gegen Tottenham Hotspur eine Verletzung im linken Sprunggelenk zugezogen.

Rekordmeister Bayern München muss vorerst auf U21-Nationalspieler Paul Wanner verzichten. Wie die Münchner am Samstag mitteilten, habe der 19-Jährige im Testspiel am Donnerstag gegen Tottenham Hotspur (4:0) eine „kleine Bandverletzung im linken Sprunggelenk“ erlitten.

