Rekordmeister Bayern München muss vorerst auf U21-Nationalspieler Paul Wanner verzichten. Wie die Münchner am Samstag mitteilten, habe der 19-Jährige im Testspiel am Donnerstag gegen Tottenham Hotspur (4:0) eine „kleine Bandverletzung im linken Sprunggelenk“ erlitten.
Bayern vorerst ohne Wanner
Wanner im Testspiel gegen die Spurs
Wanner wurde gegen die Spurs in der 68. Minute eingewechselt und stand bis zum Abpfiff auf dem Platz. Über die genaue Ausfalldauer machten die Bayern keine Angaben.