Bayern vorerst ohne Wanner

Der 19-Jährige hat sich im Test gegen Tottenham Hotspur eine Verletzung im linken Sprunggelenk zugezogen.
Wanner im Testspiel gegen die Spurs
Wanner im Testspiel gegen die Spurs
© Imago/Eibner/SID/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul
SID
Der 19-Jährige hat sich im Test gegen Tottenham Hotspur eine Verletzung im linken Sprunggelenk zugezogen.

Rekordmeister Bayern München muss vorerst auf U21-Nationalspieler Paul Wanner verzichten. Wie die Münchner am Samstag mitteilten, habe der 19-Jährige im Testspiel am Donnerstag gegen Tottenham Hotspur (4:0) eine „kleine Bandverletzung im linken Sprunggelenk“ erlitten.



Wanner wurde gegen die Spurs in der 68. Minute eingewechselt und stand bis zum Abpfiff auf dem Platz. Über die genaue Ausfalldauer machten die Bayern keine Angaben.

