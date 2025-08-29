Deal perfekt: HSV holt „kleinen“ Vuskovic

SID 29.08.2025 • 10:28 Uhr Der Innenverteidiger kommt für ein Jahr auf Leihbasis von Tottenham Hotspur und übernimmt die Rückennummer seines gesperrten Bruders.

Nach wochenlangen Verhandlungen hat der Hamburger SV seinen Königstransfer perfekt gemacht. Luka Vuskovic, jüngerer Bruder des wegen Dopings gesperrten HSV-Verteidigers Mario Vuskovic, kommt für ein Jahr auf Leihbasis von Tottenham Hotspur zum Bundesliga-Rückkehrer. Das gab der HSV am Freitagvormittag bekannt.

Luka Vuskovic (18), der von den Spurs in der vergangenen Saison an den belgischen Erstligisten KVC Westerlo verliehen worden war, spielt wie sein Bruder in der Innenverteidigung, die Verantwortlichen in Hamburg hatten sich lange um den Kroaten bemüht - jetzt klappte es. Am Donnerstag war der Neuzugang in der Hansestadt eingetroffen, um seinen Medizincheck zu absolvieren, danach erfolgte die Unterschrift. Vuskovic wird die Rückennummer seines Bruders übernehmen (44).

„Wir haben den Weg von Luka in den vergangenen Jahren eng verfolgt und sind froh, dass sich jetzt die Möglichkeit einer Leihe ergeben hat. Er passt sportlich wie menschlich hervorragend in unser Team“, sagte Sportdirektor Claus Costa. Der Neue habe „durch Mario bereits eine enge Bindung zum Verein und zur Stadt entwickelt. Darauf wollen wir aufbauen. Bei aller Veranlagung wird es wichtig sein, dass wir ihm ein Umfeld bieten, in dem er sich optimal weiterentwickeln kann“, so Vorstand Stefan Kuntz. Luka Vuskovic hatte den Aufstieg des Klubs nach sieben Zweitliga-Jahren im Mai im Stadion mitgefeiert. „Ich konnte es kaum abwarten, hierher zu kommen. Es ist für mich etwas Besonderes, für den HSV zu spielen“, so Vuskovic.