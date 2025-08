Ein Anruf entfernt: Werner baut auch auf Klopp-Support

Von der gesteigerten Erwartungshaltung in seiner neuen Rolle als Trainer beim Champions-League-Aspiranten RB Leipzig lässt sich Ole Werner nicht aus der Ruhe bringen - schließlich ist auch Jürgen Klopp immer nur einen Anruf entfernt. Es sei aber „nicht so, dass er mich jeden Tag anruft“, verriet der 38-Jährige im kicker -Interview über den Austausch mit dem Head of Global Soccer des Red-Bull-Konzerns, „sondern eher umkehrt“.

Schließlich erwartete ihn in Leipzig ein „High-Performance-Klub“, so der 37-Jährige Werner, dieses Bild habe sich auch in den ersten Wochen seiner noch jungen Amtszeit bestätigt. Bei RB gebe es „viel Veränderung“, betonte er, seine Aufgabe sei es nun „diese herbeizuführen und zu begleiten“. Er sei davon überzeugt, für „all die Themen, die RB-Fußball in der Zukunft betreffen sollen, gute Lösungen“ zu haben.