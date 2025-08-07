Hummels beim Abschied nochmal im BVB-Trikot

SID 07.08.2025 • 21:06 Uhr Beim Spiel gegen Juventus Turin soll der Weltmeister von 2014 nochmal im schwarz-gelben Trikot auflaufen.

Besondere Ehre für Mats Hummels: Der Weltmeister von 2014 wird am Sonntag bei der Saisoneröffnungsfeier von Borussia Dortmund offiziell verabschiedet werden - und nochmal im BVB-Trikot auflaufen. Der Innenverteidiger, der seine Karriere im Sommer beendet hatte, wird beim Spiel gegen Juventus Turin für den BVB starten.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Man merkte ihm förmlich die Freude über den Ablauf an. Deshalb spielt er auch von Anfang an. Weil er gerne mit der Mannschaft einlaufen würde“, sagte Dortmunds Geschäftsführer Carsten Cramer im Interview mit Sport1 und Sky.

Bislang hatte sich noch keine Gelegenheit geboten, Hummels in Dortmund zu verabschieden. Dies wird nun nachgeholt, der BVB verkauft zudem ein Sondertrikot zu Hummels‘ Ehren. Der 36-Jährige hatte von 2008 bis 2016 sowie von 2019 bis 2024 für den BVB gespielt. Seine letzte Saison als Profi verbrachte er bei der AS Rom.