Nach nur einem Jahr: SGE verleiht Lisztes nach Budapest

SID 08.08.2025 • 13:24 Uhr Der 20-Jährige erlebte eine unglückliche erste Saison bei dem Fußball-Bundesligisten und nimmt nun in der Heimat einen neuen Anlauf.

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt verleiht Mittelfeldspieler Krisztian Lisztes für eine Saison an dessen Heimatverein Ferencvarosi TC. Das teilten die Hessen am Freitag mit. Der 20 Jahre alte Ungar war erst im vergangenen Sommer aus Budapest an den Main gewechselt.

"Krisztian Lisztes hat großes Potenzial, welches er in seinem ersten Jahr bei uns leider noch nicht zeigen konnte", wird Sportdirektor Timmo Hardung zitiert, "wir sind davon überzeugt, dass ihm die Leihe zu seinem Heimatverein helfen wird, Spielpraxis zu sammeln und seine Entwicklung voranzutreiben."