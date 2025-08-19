Offiziell: Trapp wechselt von Frankfurt nach Paris

SID 19.08.2025 • 22:20 Uhr Der 35-Jährige hat bei der Eintracht eine Ära geprägt. Nun zieht es ihn nach Frankreich.

Kapitän Kevin Trapp verlässt den Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt nach insgesamt zehn Jahren und wechselt mit sofortiger Wirkung zum französischen Erstliga-Aufsteiger Paris FC. Das teilten die Hessen am Dienstag mit. Für Trapp ist es die zweite Station in der französischen Hauptstadt. 2015 war er von der Eintracht zu Paris Saint-Germain gewechselt, 2018 kehrte er an den Main zurück und gewann mit der SGE 2022 die Europa League.

„Der Abschied von Kevin Trapp fällt uns allen schwer – am meisten sicher ihm selbst. Über Jahre war er eines der Gesichter der Eintracht, Kapitän und Führungsspieler, und hat entscheidend zu unseren Erfolgen beigetragen“, sagte Sportvorstand Markus Krösche: „Aufgrund seiner Leistungen und Verdienste war es für uns selbstverständlich, seinem Wechselwunsch zu entsprechen.“

Insgesamt bestritt Trapp 383 Pflichtspiele für die Eintracht, davon 293 in der Bundesliga – kein Torhüter kam für die Hessen häufiger in der höchsten deutschen Spielklasse zum Einsatz. Mehr Pflichtspiele insgesamt bestritt nur Oka Nikolov (415).

„Heute fällt es mir schwer, die richtigen Worte zu finden. Weil ich zwei Gefühle verpacken muss: Vorfreude und Traurigkeit in einem: Ich freue mich auf ein neues Kapitel, bin aber gleichzeitig traurig, der Eintracht endgültig ade sagen zu müssen. Ich war, bin und bleibe Adler“, wird Trapp in einer Vereinsmitteilung zitiert: „Bei Frankfurt bin ich groß geworden, erwachsen geworden, reif geworden – als Fußballer und als Mensch.“

